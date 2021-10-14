Музыкальный театр в Хабаровске стал академическим. Фото: ХКМТ.

Музыкальный театр в Хабаровске получил статус академического. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пулемет Дегтярева».

- Я подписал распоряжение о присвоении Хабаровскому краевому музыкальному театру звания академического. Свой 95-летний юбилей храм искусства встретит в новом статусе! - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

14 октября музыкальный театр отмечает юбилей. 95-летие отпразднуют грандиозным шоу. Гала-представление «По страницам любимых спектаклей» покажут на главной сцене ХКМТ в краевой столице. Зрители увидят самые яркие мизансцены и отрывки из полюбившихся спектаклей текущего репертуара и популярных прошлогодних постановок.

Музтеатру Хабаровска вполне оправданно присвоено звание академического. Он является ведущим на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Стал первым театром оперетты в стране в 1926 году. Тогда первый дальневосточный трудовой коллектив дал свой дебютный спектакль - оперетту Имре Кальмана «Сильва». Только через год, в 1927 появилась Московская оперетта, а в 1929 году - Санкт-Петербургская музкомедия.

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