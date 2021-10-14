Хабаровский край готовится к введению QR-кодов Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще на прошлой неделе во время оперативного штаба по коронавирусу в Хабаровском крае было озвучено предложение по введению QR-кодов для участия в массовых мероприятиях. За неделю настроение руководителей в отношении этой темы не изменилось. Более того, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов даже дал поручение проверить техническую готовность к введению новых мер.

- В некоторых регионах рост заболеваемости достиг 40-60%. QR-коды для посещения массовых мероприятий введены уже в 26 регионах, а для похода в места общественного питания - в 22. Мы же входим в пятерку по России по обеспеченности вакциной благодаря усилиям Михаила Дегтярева. Сейчас к ИВЛ не подключен ни один вакцинированный. С мощностью в 200 мобильных бригад мы можем прививать по семь тысяч пациентов в день. Темпы нужно наращивать, - сказал Евгений Никонов.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 34 пациента, из них 18 подключено к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии привилось 355 359 жителей края, полностью завершили вакцинацию 331 873 человека.

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