«День отца» впервые отпразднуют в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь празднования Дня отца в Хабаровском крае проведут развлекательные мероприятия. Поучаствовать в них можно будет как в очном формате, так и онлайн. Все конкурсы и встречи пройдут в крае впервые на этих выходных, 16 и 17 октября. В 2021 году День отца стал официальным праздником страны.

- Праздник нужен для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Сейчас папы больше интересуются своими детьми. В крае организованы Советы отцов. Их контролирует администрация города и уполномоченный по правам ребенка. Так же реализуются проекты «Отец в семье», «Отцовский патруль», «Здоровый отец – здоровое поколение», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

16 октября самый насыщенный на развлечения день. В арене «Ерофей» желающим предлагают поучаствовать в товарищеском хоккейном матче. Соревноваться будут родители и дети. Там же состоится семейный праздник «Мой папа хороший». Его организует краевой Совет отцов и уполномоченный по правам ребенка. С 11 до 13 часов дня горожане, посетившие праздник, увидят четыре тематические зоны. Там можно будет вместе с детьми повторить правила дорожного движения, поучаствовать в мастер-классе по спасению человека, посоревноваться в интеллектуальных состязаниях.

Официально День отца в этом году отмечается в воскресенье, 17 октября. В этот день на запасном футбольном поле в районе стадиона имени Ленина состоится спортивный праздник «Отцы и дети». С 12 до 14 часов все желающие посоревнуются в товарищеском футболе. Каждая команда получит большой сладкий пирог. Участников наградят благодарностями.

Детей от 4 до 17 лет краевой госархив приглашает принять участие в конкурсе рисунков «Папа, мама и я – вместе дружная семья!». Итоги будут известны 21 октября. В детских садах, школах, учреждениях соцзащиты населения пройдут различные мастер-классы по изготовлению подарков для папы.

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