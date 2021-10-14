Хабаровские бараки на проспекте 60-летия Октября расселят к концу 2022 года Фото: Администрация Хабаровска

Жителей бараков на проспекте 60-летия Октября продолжают расселять. Накануне в администрации города провели встречу с риелторским сообществом и жителями злосчастных ветхих домов.

- На расселение администрация города получила 297 миллионов рублей. Этих денег хватит на 3335 квадратных метров жилых площадей, - пояснил Алексей Богданов, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Жителям домов, попавшим под расселение, предлагают два варианта: новая благоустроенная квартира или выплата компенсации, при которой учитываются нынешние цены на жилье.

Как пояснили в администрации города, квартиры для расселения закупят на электронных аукционах. Квадратный метр в однушке стоит около 100 тысяч рублей. В двухкомнатной квартире - 88 тысяч, а в трехкомнатной - 82 тысячи. Специалисты рассчитали стоимость квадратного метра на проспекте 60-летия Октября – около 67 тысяч рублей.

- В планах до конца 2022 года купить 360 квартир. Мы понимаем, что жители могут быть недовольны сменой района проживания. Поэтому предлагаем компромисс: на электронную площадку можно привлечь продавцов квартир, местоположение которых жителей устраивает. Однако не хотелось бы затягивать процесс расселения, - сказал Алексей Богданов.

Администрация уже запланировала покупку 48 двухкомнатных квартир квадратурой от 44 до 49,7 квадратов, 14 «трешек» от 60,6 до 63 квадратных метров. Одна квартира – 32-34 квадрата.

Полностью расселить жителей ветхих домов на проспекте 60-летия Октября планируется к концу 2022 года. Но первый этап будет выполнен в этом году. Предполагается, что на месте снесенных бараков обустроят новую зону отдыха.

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