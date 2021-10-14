Машины покойников ездят по Хабаровску Фото: Алексей БУЛАТОВ

Машины умерших людей продолжают появляться на дорогах Хабаровска. Сотрудники ГИБДД провели рейд по Хабаровску и выявили нарушителей.

Как пояснили в госавтоинспекции по Хабаровску, это одно из самых распространенных нарушений. После смерти водителя прекращается государственный учет машины. Через 10 дней эта информация появляется в учетных базах ГИБДД. Тогда свидетельства о регистрации авто предоставляются в розыск.

- У нарушителей сотрудники ГИБДД изымают регистрационные знаки. На машине погибшего нельзя ездить никому, потому что вступление в наследство возможно не ранее, чем через полгода. Только тогда наследник может зарегистрировать автомобиль на себя, - добавили в УГИБДД по Хабаровску.

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