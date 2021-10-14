Инновационный центр «Эвристика» построят для молодежи Комсомольска-на-Амуре
Фото: Правительство Хабаровского края
Технические достижения представили в Комсомольске-на-Амуре. 14 октября там стартовал IV Общероссийский конгресс инженеров. Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
На конгрессе обсудят несколько актуальных тем: «Образование и наука», «Инновации и предпринимательство» и «Производительность труда. Промышленность. Технологии». Программа конференции рассчитана на 2 дня.
- В Комсомольске-на-Амуре я познакомился с воспитанниками детского парка «Кванториум». Дети получают знания в сфере инженерных наук. В следующем году начнется строительство центра «Эвристика» – там и будут заниматься юные инженеры, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
Инновационный центр «Эвристика» станет площадкой для вовлечения молодежи в повестку экономического развития края.
На конгрессе губернатор особенно отметил изобретение компании Extropy Lab. Выпускники КнАГУ разработали портативную электронную книгу Braille e-book для слабовидящих людей.
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