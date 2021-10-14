Спустя 4 года у ЖК «Эдельвейс» появился новый подрядчик Фото: Правительство Хабаровского края

ЖК «Эдельвейс» все-таки достроят. Минстрой одобрил смену застройщика. Теперь жилым комплексом, расположенным по улице Трехгорной, займется ООО «Подрядчик». Общая площадь долгостроя – 24 тысячи квадратных метров.

«Эдельвейс» состоит из нескольких 25-этажных зданий. Два из них должны были сдать еще 8 лет назад. Но прошлый застройщик ЖК ООО «Востокстройсервис», входящий в холдинг «Грант», обанкротился, и в 2017 году проект пришлось законсервировать. Только спустя 4 года стройка продолжится. 18 обманутых дольщиков с нетерпением ждут разрешения ситуации. В их числе 15 физических лиц и 3 юридических.

В белгородской компании ООО «Подрядчик» пообещали закончить строительство в срок. Это планируют сделать самостоятельно: без привлечения средств из бюджета и компенсационных земельных участков. Как сообщил исполнительный директор ООО «Подрядчик» Борис Соколов, на достройку двух домов, по предварительным подсчетам, потребуется около 700 миллионов рублей.

- В конце ноября состоится заседание арбитражного суда. После этого мы восстановим всю проектную документацию и обновим технические условия. Это долгий процесс, потребуется несколько месяцев. На само строительство нужно полтора года. Весной 2022 года начнем работы, - пояснил Борис Соколов.

После завершения строительства, дольщикам предложат два варианта: получение квартиры или денежной компенсации.

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