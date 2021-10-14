Фумигация как новое направление работы Хабаровского референтного центра Россельхознадзора

ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» сообщает о получении лицензии на следующие виды деятельности:

- работа по уничтожению вредных организмов в подкарантинной продукции или на подкарантинных объектах с применением пестицидов первого класса опасности в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- работа по удалению, выводу газов, паров пестицидов в целях снижения их содержания в подкарантинной продукции и на подкарантинных объектах;

- работа по уничтожению вредных организмов в подкарантинной продукции или на подкарантинных объектах с применением пестицидов второго, третьего, четвертого классов опасности в соответствии с санитарными нормами и правилами;

«Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» принимает заявки на карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции и подкарантинных объектов, включая лесопродукцию.