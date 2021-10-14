Пробки в Хабаровске: хабаровчане тратят на дорогу весь вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки продолжают мучить хабаровчан. В час пик, когда все возвращаются с работы, весь город стоит. Особенно затрудняется движение из-за ДТП и проведения ремонтных работ на дорогах. Вечером 14 октября пробки в краевой столице оценены в четыре балла.

Улица Павла Морозова – до сих пор самая загруженная. Ремонтные работы на этом участке дороги закончатся нескоро. Жители Хабаровска, маршрут которых проложен через эту улицу, тратят на дорогу больше всего времени. Пробка начинается на пересечении с Бассейным переулком и продолжается на улицах Шевчука и Пионерская.

Затруднено движение и по улице Волочаевской. Долго стоять придется на отрезках пути от пересечения с Оборонной улицей до 19 школы, а также от пересечения с Молдавским переулком до поворота на улицу Ленина.

Встал и почти весь проспект 60-летия Октября. Самый затрудненный участок дороги начинается от Сортировочной горки в сторону Парка железнодорожников.

Большая пробка и на улице Запарина в районе торгового центра «Броско-молл», а также на Ленинградской от пересечения с Батарейным переулком до поворота на улицу Рабочий городок.

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