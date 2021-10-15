Депутаты хабаровской гордумы покрасили детскую площадку

В Хабаровске подобная практика благоустройства общественных территорий своими руками приобретает все большую популярность. Фото: предоставлено Михаилом Чувашовым

Депутат думы города Хабаровска по избирательному округу №28, его коллега из округа №12 Константин Головко и члены молодежной фракции ЛДПР провели осенний перформанс - они покрасили конструкции детской площадки дома 32 по улице Зои Космодемьянской в краевой столице. За лето горочки, турники и качели облупились и потускнели. Народные избранники вернули им прежний яркий колор.

- Мы уже вторую осень так делаем в домах на территории Краснофлотского района. И заметили - чем больше мы с этим нехитрым, но полезным начинанием появляемся на придомовых территориях, тем больше идет запрос от других домов. В итоге нам начинают подражать в хорошем смысле, и дворы силами граждан становятся разноцветнее. Мы заранее даем объявление. Нам помогают ребята из молодежного крыла нашей партии. Как правило, выходят два-три взрослых на помощь. В этот раз присоединились несколько пенсионерок и стайка ребятишек. Управились за пару часов. Жители выражали искреннюю благодарность. Это очень положительный опыт - люди трепетно относятся к тому, что создано их руками, - признался Михаил Чувашов.

По словам довольных жителей, инициатива городских депутатов им пришлась по душе. Не в последнюю очередь потому, что расходные материалы - краски, растворитель и кисти - они принесли с собой, а после окончания работ оставили их ответственному за дом. Весной горожане их используют снова. И вообще подумают над дополнительным украшением детской площадки.

В Хабаровске подобная практика благоустройства общественных территорий своими руками приобретает все большую популярность.