В Южном микрорайоне Хабаровска появился центр здоровья Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Южного микрорайона смогут с комфортом обследоваться в новом центре здоровья. Он расположился на базе поликлиники № 11.

- К нашей поликлинике прикреплено 100 тысяч жителей Южного микрорайона. В двух профилактических отделениях больницы работает 4 врача. В день они могут обследовать до 50 человек, - рассказала Ольга Костина, главный врач городской поликлиники №11.

Раз в год обследоваться в новом центре может любой житель России при наличии у него полиса ОМС. Такая услуга доступна хабаровчанам в рамках проекта «Здравоохранение». В пресс-службе губернатора и правительства края сообщают, что в регионе таких центров уже 8.

Желающим обследоваться определяют уровень глюкозы и холестерина, проверят состояние зрения, выявляют психосоматический и эмоциональный статус. Кроме этого, пациентам проведут биоэмпидансометрию. Это поможет выявить процентное соотношение жировой и мышечной ткани в организме. В рамках обследования проверят и главный орган – сердце. Для этого проведут ангиологический скрининг и исследование на кардиовизре. В заключение, пациентам предлагают обследоваться у стоматолога. Далее терапевт составит лечение на основе полученных данных.

При необходимости возможен выезд бригады врачей на предприятия.

За текущий год в подобные центры обратились более 42 тысяч человек. Почти 8 тысяч из них – дети.

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