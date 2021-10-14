Новые водоразборные колонки появятся в частном секторе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

У жителей частного сектора Хабаровска появится доступ к чистой питьевой воде. Для них установят водоразборные колонки.

Работы по установке колонок выполнят в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на 2021 - 2025 годы». Строительство водопроводных сетей запланировано на 2022-2023 год. Их появление позволит подключить частные дома к централизованному водоснабжению и установить водоразборные колонки.

Через два года возможность получения воды из колонки появится у жителей по улицам Моховая, Инициативная, Полины Осипенко, Голубкова, Булатная, Планерная, Нестерова, а также у жителей переулка Голубкова и проезда Голубкова. Питьевая вода будет доступна также от улицы Шелеста до Передовой, от Безымянной до Северной, от Флотской до Партизанской – Краснознаменной, от Воронежской до Северной и от Николаевской до Чукотской.

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