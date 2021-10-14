Погода в Хабаровске 15 октября 2021: дождь и мокрый снег
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
15 октября хабаровчанам стоит хорошенько утеплиться. Синоптики прогнозируют в столице региона дождь и мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется всего до +6 градусов. Ночью от -3 до +2. Скорость северо-западного ветра составит 9-14 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 20 метров, сообщили в ГУ МЧС региона.
На юге края местами кратковременный дождь. В светлое время суток ожидается от +5 до +10 градусов. Ночью - от -3 до +2. Скорость юго-западного ветра составит до 14 метров в секунду.
В центральных районах также возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от 0 до +10 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -9 до +6 градусов. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду. В Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах местами возможны порывы до 20 метров.
На севере региона местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. На побережье Охотского и Аяно-Майского районов порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 6 до 13 метров. Днем ожидается от -2 до +5 градусов. Ночью - от -12 до +5.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;