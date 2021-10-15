37 жителей Хабаровского края находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 315 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 132, в Комсомольске - 53, в Николаевском районе - 34, в Амурском - 27, в Ульчском - 22, в Лазо - 19, в Солнечном - 16. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 284 жителя края, 37 находятся в тяжелом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 513.

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