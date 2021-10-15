В Хабаровском крае задержали людей, финансировавших террористов

В Хабаровском крае задержали людей, финансировавших террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Фото: стоп-кадр ЦОС ФСБ
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали сообщников террористов. Они занимались финансированием запрещенной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», сообщает Центр общественных связей ФСБ.
— При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература, — рассказали в ведомстве.
Также прошла серия аналогичных задержаний в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.
В общей сложности были задержаны 14 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье за содействие террористической деятельности.
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