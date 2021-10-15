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Происшествия15 октября 2021 3:22

В Хабаровском крае задержали людей, финансировавших террористов

Их сообщники были задержаны также еще в шести регионах страны
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровском крае задержали людей, финансировавших террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Фото: стоп-кадр ЦОС ФСБ

В Хабаровском крае задержали людей, финансировавших террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Фото: стоп-кадр ЦОС ФСБ

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали сообщников террористов. Они занимались финансированием запрещенной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», сообщает Центр общественных связей ФСБ.

— При обысках по адресам проживания у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература, — рассказали в ведомстве.

Также прошла серия аналогичных задержаний в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

В общей сложности были задержаны 14 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье за содействие террористической деятельности.

В Хабаровском крае задержали людей, финансировавших террористов
Видео:ЦОС ФСБ

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