Дети из Сергеевки пообщались с правнуком великого художника Василия Дмитриевича Поленова

Онлайн-мероприятие «Поленовы. Династия. Море» было организовано «Ростелекомом»

Ребята из села Сергеевка приняли участие в онлайн-экскурсии «Поленовы. Династия. Море». Они не только виртуально посетили экспозицию вместе с праправнуком известного русского художника Василием Поленовым, но и поговорили с ним о творчестве, семье, традициях.

Дети смогли посмотреть онлайн-трансляцию в сельском доме культуры. Скоростной интернет в нем был подключен в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

«В Хабаровском крае доступ к скоростному интернету получили 104 учреждения культуры. Это сельские библиотеки, досуговые центры и дома культуры. И сегодняшнее мероприятие — это подтверждение значимости и важности проведенной в рамках нацпроекта работы. Ребята не только увидели картины художника, но и пообщались с его праправнуком, смогли поговорить с ним о творчестве и семейных традициях, и для этого им не пришлось ехать во Владивосток или Тулу, все произошло в режиме реального времени», — подчеркнул министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

Дети поговорили с праправнуком известного русского художника Василием Поленовым о творчестве, семье и традициях. Фото: "Ростелеком"

За три года «Ростелеком» построил в крае более 665 км волоконно-оптических линий связи. Доступом к скоростному интернету были обеспечены 570 социально значимых учреждений в 214 населенных пунктах. Среди них — школы, учебные заведения среднего профессионального образования, учреждения культуры, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пункты полиции, пожарные части и посты, отделения Росгвардии.

«Благодаря подключению к интернету социально значимых объектов у людей даже в удаленных селах появились новые возможности. Пример тому — дети из Сергеевки, которые наравне с городскими ребятами смогли поучаствовать в познавательной онлайн-экскурсии. Сегодня цифровые технологии помогают каждому из нас поддерживать связь с близкими и сохранять историю уже в цифровом формате», — прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Онлайн-мероприятие «Поленовы. Династия. Море» было организовано «Ростелекомом» для школьников Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Камчатского края и Республики Саха (Якутия) при поддержке Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова.

«Когда говорят о фамилии Поленовы, то часто вспоминается именно художник Василий Дмитриевич Поленов. Это, действительно, самый яркий представитель нашего рода. Однако, в роде Поленовых было много важных людей, которые посвятили свою жизнь служению России и в разных сферах деятельности достигли много. Для нас понятие семья и понятие династия имеет очень важный смысл. Династия – это связь между поколениями людей. И эта связь – это труд сбережения памяти. Для нас – это общий труд, который на протяжении поколений превратился в традицию. И одной из таких традиций, а именно морской традиции Поленовых, посвящена выставка “Поленовы. Династия. Море”», — рассказал Василий Поленов, праправнук художника и куратор выставки.

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