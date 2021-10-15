В Хабаровске стартовала Всероссийская перепись населения Фото: Администрация Хабаровска

15 октября в Хабаровске стартовала Всероссийская перепись населения. В течение дня начнут работу переписчики, которые будут по удобному графику выполнять поквартирный обход.

К старту переписи в городе было обследовано 676 домов частного сектора, нанесено 400 аншлагов. Также на 59 многоквартирных домов нанесены наименования улиц и домов.

Сейчас в Хабаровске работают более тысячи переписчиков на 183 переписных участках. Каждый из них будет обеспечен транспортом.

- Сейчас есть три способа для того, чтобы передать данные о себе и своей семье. Первый - перепись с помощью портала «Госуслуг». Второй - рассказать информацию переписчику, который совершает поквартирный обход. Третий - посетить стационарный переписной участок, - сообщила Юлия Завирохина, начальник отдела управления экономического развития администрации города.

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У всех переписчиков имеются яркие жилеты со светоотражающей лентой и синий шарф. У сотрудника обязан быть при себе бейдж и планшет. Переписчик не вправе требовать какие-либо документы у населения. Общаться с ними в квартире, в подъезде или на улице - это также право каждого гражданина.

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