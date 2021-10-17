Проблемы с авиаперелетами по Хабаровскому краю возникли из-за непогоды
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители региона не могут добраться из Охотска в Хабаровск. Буквально накануне, 15 октября, из-за неблагоприятных метеоусловий был задержан рейс до Хабаровска. А 16 октября дневной рейс и вовсе не вылетел в Хабаровск. Такая информация появилась в соцсетях.
Напомним, что рейсы Хабаровск – Охотск – Хабаровск выполняют ежедневно, кроме понедельников и четвергов. Из Хабаровска самолеты вылетают в 9:20 утра, а из Охотска в 14:35. Кроме того, сейчас в регионе действует штормовое предупреждение в связи с сильным циклоном. По территории края прошел мокрый снег и усилился ветер.
По информации онлайн-табло хабаровского аэропорта, также, 16 октября было отменено 2 рейса в Москву и один в Красноярск. 17 октября был отменен утренний рейс до Москвы, а также задержан рейс до Охотска. Самолет в Николаевск-на-Амуре рейс отложен до 15:00.
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