Проблемы с авиаперелетами по Хабаровскому краю возникли из-за непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители региона не могут добраться из Охотска в Хабаровск. Буквально накануне, 15 октября, из-за неблагоприятных метеоусловий был задержан рейс до Хабаровска. А 16 октября дневной рейс и вовсе не вылетел в Хабаровск. Такая информация появилась в соцсетях.

Напомним, что рейсы Хабаровск – Охотск – Хабаровск выполняют ежедневно, кроме понедельников и четвергов. Из Хабаровска самолеты вылетают в 9:20 утра, а из Охотска в 14:35. Кроме того, сейчас в регионе действует штормовое предупреждение в связи с сильным циклоном. По территории края прошел мокрый снег и усилился ветер.

По информации онлайн-табло хабаровского аэропорта, также, 16 октября было отменено 2 рейса в Москву и один в Красноярск. 17 октября был отменен утренний рейс до Москвы, а также задержан рейс до Охотска. Самолет в Николаевск-на-Амуре рейс отложен до 15:00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.