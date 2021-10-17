На игры «Амура» в Хабаровске будут пускать только по QR-кодам Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Хабаровском крае изменился порядок посещения игр хоккейного клуба «Амур». Теперь на трибуны «Платинум Арены» будут пускать только вакцинировавшихся. Кроме того, заполняемость снизили до 1000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Амур».

- Допуск зрителей будет осуществляться только при наличии у зрителя QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания, либо содержащего информацию об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, полученного не позднее 3 дней до даты проведения матча, - говорится в сообщении пресс-службы ХК «Амур».

На матчи, запланированные с 21 по 30 октября, новое правило уже будет распространяться. Кроме того, при отсутствии QR-кода стоимость билета не вернут. Несовершеннолетние могут пройти на игру без QR-кода.

Все вопросы можно отправить на электронный адрес abon@hcamur.ru. В клубе принесли извинения за доставленные неудобства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.