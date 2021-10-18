Из-за циклона в Хабаровском аэропорту были задержаны четыре рейса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Хабаровска из-за циклона были задержаны четыре рейса. Три из них - до Николаевска-на-Амуре, последний, двигающийся по маршруту Хабаровск - Аян - Нелькан.

Согласно информации на онлайн-табло, среди задерживающихся рейсов только тот, что должен был вылететь в Николаевск в 7:50. Планируемое время вылета в 12:00.

В аэропорту отметили, что вылеты задерживаются, так как необходимо постоянно чистить взлетно-посадочную полосу.

Ранее из-за циклона была перекрыта автодорога Хабаровск - Лидога. Движение по ней для автобусов открыли 17 октября.

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