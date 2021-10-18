У жителя Хабаровского края нашли рекордное количество конопли на участке Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Совгаванском районе Хабаровского края полицейские изъяли огромное количество конопли. На участке одного из местных жителей они нашли 1001 куст этой травы, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.

- Полицейские обнаружили на участке и изъяли 1001 куст конопли, а также связки наркосодержащего растения конопли и растительную массу, схожую с наркотическим веществом, которая, согласно заключению эксперта, является марихуаной. Общий вес запрещенного растения в высушенном виде составил более 123 килограммов. Вес марихуаны составил около 20 килограммов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

При задержании мужчина заявил, что тысячу кустов он вырастил исключительно для самого себя. Задержанному грозит 15 лет лишения свободы.

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