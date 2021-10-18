У жительницы Хабаровского края украл драгоценности бойфренд ее дочки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У жительницы Комсомольска-на-Амуре из квартиры украли драгоценности. Пропали золотой браслет и цепь. Женщина пришла в полицию и заявила, что не сомневается: вором является парень ее дочери, сообщили в ГУ МВД Хабаровского края.
- Установлено, что в отсутствие заявительницы в квартире 25-летний мужчина похитил из шкатулки золотые украшения, после чего скрылся с места преступления. Ювелирные изделия злоумышленник сдал в ломбард, денежные средства, вырученные от сделки, потратил по своему усмотрению. Похищенное изъято и возвращено законной владелице, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Арестовывать задержанного не стали. Он отправлен домой и находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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