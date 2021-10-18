В хабаровском Центре патриотического воспитания пройдет выставка в честь дня рождения края

Посетить выставку можно до конца октября. Фото: Администрация Хабаровска

Жителям и гостям Хабаровска предлагают посетить выставку, посвященную 83-й годовщине со дня основания Хабаровского края. Как поясняют в администрации города, познакомиться с информацией о прославленных исследователях хабаровчане смогут в Центре патриотического воспитания.

- В экспозиции будут представлены портреты людей, которые изучали наш край. Они исследовали геологию, метеорологию, флору и фауну Приамурья, а также берега главных рек региона: Амура, Уссури, Сунгари и других, - рассказал Алексей Малов, главный специалист по работе с молодежью Центра патриотического воспитания.

Сейчас на выставке можно познакомиться с портретами восьми ученых, изучающих Дальний Восток, и информацией о них. Но на самом деле выдающихся исследователей гораздо больше. Экспозицию планируют пополнять.

Посетить выставку можно до конца октября.