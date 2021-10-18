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Происшествия18 октября 2021 9:42

Начальник районной полиции попал под следствие в Хабаровском крае

Сотрудника МВД обвиняют в превышении должностных полномочий
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сотрудника МВД обвиняют в превышении должностных полномочий.

Сотрудника МВД обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело на начальника ОМВД России по Бикинскому району завели в Хабаровском крае. Мужчину подозревают в том, что с июня по декабрь 2020 года он принуждал сотрудников отдавать ему денежные средства из своих премий.

Как сообщают в следственном комитете РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, по факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ.

Расследование продолжается. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.