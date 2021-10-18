Начальник районной полиции попал под следствие в Хабаровском крае

Сотрудника МВД обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело на начальника ОМВД России по Бикинскому району завели в Хабаровском крае. Мужчину подозревают в том, что с июня по декабрь 2020 года он принуждал сотрудников отдавать ему денежные средства из своих премий.

Как сообщают в следственном комитете РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, по факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ.

Расследование продолжается. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.