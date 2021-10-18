Банковские счета злостных неплательщиков заблокировали в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края не платят за отопление и горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Хабаровского края не платят за отопление и горячую воду. Служба судебных приставов была вынуждена заблокировать банковские счета 13 тысяч злостных неплательщиков и наложить более 60 арестов на имущество. Почти шесть тысяч хабаровчан лишены возможности выезжать за пределы страны.

Как сообщают в ОАО «ДЭК» - Хабаровскэнергосбыт, платежи за услуги ЖКХ должны производиться своевременно и в полном объеме. Если эти условия не соблюдаются, энергокомпания обращается в суд и к судебным приставам, которые, в свою очередь, имеют право взыскать задолженности принудительно. Они вправе арестовать имущество должника, банковские счета, заработную плату, пенсию, стипендию. Кроме этого, неплательщики рискуют лишиться возможности регистрации автомобиля и любой другой недвижимости, а также выезда заграницу.

- Энергетики и судебные приставы уже запланировали 25 совместных рейдов по квартирам неплательщиков до конца октября. Искать должников будут и на федеральных трассах, а также рядом с торговыми центрами. Этим займутся сотрудники ГИБДД, - рассказали в Хабаровскэнергосбыте.

Жителей Хабаровска призывают вовремя оплачивать счета за ЖКУ. А если долг все-таки возник, в Хабаровскэнергосбыте советуют решать проблему в досудебном порядке. Тогда получится избежать нежелательной встречи с судебными приставами.