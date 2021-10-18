Дальневосточный экспортный форум впервые пройдет в Хабаровске

В форуме примут участие зарубежные бизнесмены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске проведут первый Дальневосточный экспортный форум. Региональные, федеральные и международные эксперты встретятся в краевой столице 28-29 октября. Решение о проведении форума «Дальний Восток - экспортные ворота России в АТР» принято правительством края в ответ на многочисленные запросы от представителей сферы бизнеса. Это рвение связано со стремлением бизнесменов выйти на зарубежные рынки.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, в качестве спикеров на форуме выступят предприниматели и экспортеры страны и края, а также зарубежные бизнесмены, которые хотят сотрудничать с Россией. Для участников проведут круглые столы, практикумы, семинары и мастер-классы о проблемах современного дальневосточного предпринимательства и путях их решения.

- В условиях пандемии стало понятно, что дальневосточная продукция востребована на азиатских рынках. Хабаровский край за 2020 год не потерял объемов экспорта, а по итогам восьми месяцев 2021 года показатели к уровню прошлого года увеличились более чем на 35%, - рассказала заместитель министра экономического развития Хабаровского края Валентина Филоненко.

То, что интерес со стороны иностранных партнеров точно есть, подтверждается количеством заявок на форум от представителей КНР, Японии, Республики Корея, Индонезии и Кубы, а также ведущих предприятий Дальневосточного федерального округа. Форум пройдет при поддержке Российского экспортного центра.