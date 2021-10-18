Заболеваемость ОРВИ в Хабаровском крае превысила эпидпорог

С симптомами ОРВИ в больницы города обратились 5093 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске растет заболеваемость ОРВИ. Установленный эпидпорог превышен на 30,5%.

На прошлой неделе с симптомами ОРВИ в больницы города обратились 5093 человека. 2458 человек из них – старше 15 лет.

Как сообщают в администрации города, за этот период времени также зафиксировано 478 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Больше всего заразившихся среди горожан старше 65 лет. Всего 308 таких случаев. С начала текущего года в Хабаровске зафиксировано 17300 заболевших.

- Хабаровчанам следует тепло одеваться, в случае ухудшения самочувствия обращаться за помощью к медикам, не заниматься самолечением и выполнять все меры безопасности, а именно, соблюдать масочный режим и регулярно обрабатывать руки антисептиками, — посоветовала консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева.

Рост заболеваемости ОРВИ осложняет тот факт, что в декабре этого года ожидается наступление сезона гриппа. Как отметила заместитель начальника управления физической культуры, спорта и здравоохранения Татьяна Скорик, зимой краевая столица может столкнуться с новыми штаммами заболевания. Но переживать не стоит: компоненты этого гриппа включены в состав вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», которые будут ставить хабаровчанам в ходе осенней прививочной кампании.

Вакцинироваться от гриппа можно в медучреждениях по месту проживания.