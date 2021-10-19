Талантливые хабаровчане получили стипендии мэра Фото: Администрация Хабаровска

Ежегодно, с 2014 года, в Хабаровске награждают самых талантливых ребят города. Стипендию мэра за заслуги в области культуры вручают многократным победителям и лауреатам краевых, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов в области культуры и искусства. В 2021 году стипендию мэра получили 10 талантливых ребят.

- Все вы заслужили эти награды благодаря усердной работе. Естественно, в этом есть и заслуга ваших родителей и педагогов. Им также выражаю большую благодарность, - сказал Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска.

Ежемесячную стипендию будут получать семь музыкантов, один художник, танцор и актер. Ребятам вручили и ценные подарки.

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