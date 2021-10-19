Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга обсудили развитие медицины в Хабаровском крае

На конференции врачи сравнили COVID-19 с ВИЧ-инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске обсудили развитие новых технологий в сфере здравоохранения. В краевой столице прошла межрегиональная медицинская конференция «МедИнХаб», на которой вместе с дальневосточными коллегами в режиме онлайн присутствовали врачи из Москвы и Санкт-Петербурга. В смешанном формате конференция прошла впервые.

- Мы стараемся развивать дальневосточную медицину. Берем пример с Азии и Европы, - отметил Алексей Веселов, исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения края.

На конференции врачи сравнили COVID-19 с ВИЧ-инфекцией. Известно, что оба вируса способны встраиваться в генетическую систему организма и снижать иммунитет.

- Последствиями снижения иммунитета можно назвать появление тромбозов и разных видов недостаточностей. Возможно, именно с помощью сравнения СПИД и COVID-19 получится найти способ излечиться от этих болезней. А пока не изобрели лекарство, которое убивает коронавирус, единственный способ защитить тебя - вакцинироваться, - сказал Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного государственного медицинского университета.

Также медиками было отмечено, что эффективность вакцинации подтверждается тем, что в крае среди пациентов, находящихся на ИВЛ, нет тех, кто поставил необходимую прививку.

На конференции обсудили и проблему онкологических заболеваний, а именно необходимость развития скринингов. Ведь если вовремя выявить новообразование, получится спасти жизнь.

- Предотвратить смерти - важнейшая задача края. Нужно выбрать правильную стратегию: использовать скрининги, вакцинировать население, использовать эффективные препараты, - отметил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства по социальным вопросам края.

Участники конференции также отметили, что новым этапом совершенствования медицины является и развитие технологий в области искусственного интеллекта. С их помощью можно избежать врачебных ошибок при постановке диагноза, а также обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях.