Погода в Хабаровске 20 октября 2021: без осадков и до +5 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Хабаровском крае вновь преподносит сюрпризы. На побережье Тугуро-Чумиканского района 20 октября порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Хабаровске все спокойно. Днем температура воздуха поднимется до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -9. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края и в остальных районах без существенных осадков. В светлое время суток ожидается от +3 до +8 градусов. Ночью - от -4 до -9. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах в течение дня столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -4 до -14 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -8 до +5 градусов. Ночью - от -7 до -20. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью от 2 до 11 метров в секунду.

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