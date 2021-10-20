В Хабаровске сбили трех пешеходов Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

На дорогах Хабаровска 19 октября под колесами машин оказались три пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Сначала около полудня на улице Руднева иномарка двигалась задним ходом и наехала на пожилую женщину 1941 года рождения. Пострадавшая получила множественные переломы и была госпитализирована.

Вечером около 20:15 на улице Выборгской пострадал еще один пешеход. 27-летний парень отделался легким испугом, когда на него наехала «Хонда» на пешеходном переходе. Хабаровчанин получил перелом носа и различные ушибы.

Аналогичное ДТП спустя пять минут случилось на улице Серышева.

— Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. Далее транспортное средство продолжив движение совершило наезд на дерево, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Пострадавшая женщина 1967 года получила множественные травмы и была госпитализирована.

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