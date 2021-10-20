Ситуация с бродячими собаками в Хабаровске может кардинально измениться Фото: Сергей ПЯТКОВ

После недавних нападений на пенсионеров и детей стай агрессивных безнадзорных собак в районах улиц Павловича, Лейтенанта Орлова, Гамарника в краевой столице вновь в полный голос заговорили об этой проблеме. Депутаты хабаровской городской думы не остались в стороне. В мае, когда закончились деньги, выделенные городом на отлов и чипирование бродячих животных, народные избранники смогли провести решение и договориться с краевыми депутатами о дополнительном финансировании. Ветклиника «Бонифаций» получила контракт на работу с бесхозными собаками и честно исполняет свои обязательства, но проблему это не решило.

- Депутаты встречались с представителями городской администрации и общественниками по поводу диких собак. Мы говорили о строительстве специального приюта. Правительство Хабаровского края предложило строить такое заведение на 150 голов. Это очень мало. Город объективно нуждается в приюте на 500-600 мест, где будут содержаться эти собаки. Хабаровской городской думой и администрацией города был предложен земельный участок в районе Березовского шоссе на 140 мест. Сейчас мы предлагаем выполнить инженерные изыскания и проектирование приюта на 400 животных без владельцев. Сам по себе бюджет Хабаровска такие расходы взять на себя не сможет. Значит, здесь нужен комплекс мер. Сейчас Госдума уже рассмотрела в первом чтении изменения в законодательство относительно содержания животных, в том числе безнадзорных. Когда закон примут во втором чтении, и он заработает, в стране будет введено обязательное чипирование питомцев. Просто так на улицу уже не выбросишь. Кроме того, произойдет легализация всех организаций, которые занимаются продажей щенков и котят. Как только все это произойдет на федеральном уровне, у Хабаровска появится законодательная база применить эти меры на уровне местном, - комментирует ситуацию Владимир Матвеев, председатель Хабаровской городской думы.

Владимир Матвеев также обратился к хабаровчанам с большой просьбой не прикармливать бродячих животных возле домов, школ и детских садов.