В Хабаровске пройдет ярмарка «АмурФест. Осень» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдет ярмарка «АмурФест. Осень». Полюбившееся горожанам событие состоится на площади Ленина с 22 по 24 октября. У жителей краевой столицы будет возможность купить по выгодным ценам продукты питания от местных производителей и изделия от мастеров декоративно-прикладного искусства.

Среди участников события будет представитель орочей Анна Гончарова. На протяжение многих лет она создает игрушки в национальных костюмах, символичные сувениры. Также своих птиц счастья из дерева представит ремесленник и преподаватель Художественной школы искусств Хабаровска Виктор Овсянников. А Шахназар Шахназаров выставит на продажу керамическую посуду с дальневосточным орнаментом. Ее ценят далеко за пределами Хабаровского края и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

- На осенней ярмарке можно будет приобрести авторские пледы, сумки, украшения и сувениры, шкатулки, обереги, изделия из кожи, замши и дерева, многое другое. Предприниматели и рестораторы предложат жителям края мед, варенье, сушеные ягоды, продукты для полезного питания, горячие напитки и легкие закуски, - отметили в краевом правительстве.

Всех посетителей ярмарки организаторы просят соблюдать противоэпидемические меры, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

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