Хабаровчанин погиб после столкновения автомобиля с трактором

Пассажир скончался до приезда скорой помощи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске произошло очередное ДТП со смертельным исходом. Авария случилась вечером 19 октября на трассе «Восток» в районе имени Лазо.

За рулем автомобиля «Дайхатсу Мира» была женщина. Она не заметила на дороге трактор, который стоял там из-за поломки. Ее пассажир скончался до приезда скорой помощи. Женщину с серьезными травмами доставили в больницу.

- Дефекты на дороге отсутствуют. В темное время трасса освещается. Разметка соответствует ГОСТ, - пояснили в УГИБДД Хабаровского края.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.