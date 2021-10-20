Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 8:50

Хабаровчанин погиб после столкновения автомобиля с трактором

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пассажир скончался до приезда скорой помощи

Пассажир скончался до приезда скорой помощи

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске произошло очередное ДТП со смертельным исходом. Авария случилась вечером 19 октября на трассе «Восток» в районе имени Лазо.

За рулем автомобиля «Дайхатсу Мира» была женщина. Она не заметила на дороге трактор, который стоял там из-за поломки. Ее пассажир скончался до приезда скорой помощи. Женщину с серьезными травмами доставили в больницу.

- Дефекты на дороге отсутствуют. В темное время трасса освещается. Разметка соответствует ГОСТ, - пояснили в УГИБДД Хабаровского края.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.