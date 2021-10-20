Новорожденным в Хабаровском крае подарят 1200 подарочных боксов

В подарочном боксе есть все необходимое для новорожденного малыша Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается акция «Подарок новорожденному». В краевую столицу привезли новую большую партию коробок. Всего 1200 подарочных боксов. Их уже распределили по родильным домам города.

- Наш родильный дом получил 28 коробок, 19 из них мы уже выдали. Колоссальное подспорье для молодых родителей подготовило правительство края, - отметила Ольга Чернявская, заместитель главного врача по медицинской части хабаровского роддома №4.

По постановлению правительства края, подарки вручают женщинам, родившим с 1 сентября 2021 года. Обязательным условием является проживание на территории Хабаровского края и наличие российского гражданства.

Подарочные боксы молодые родители получают в день выписки из родильного дома. Если в семье родилось сразу двое детей, то и подарка дарят два.

В подарочном боксе есть все необходимое для новорожденного малыша: пеленки, распашонки, шапочка, комбинезон, кокон, соска, бутылочка для кормления и средства индивидуальной гигиены. Набор универсален, подойдет как девочке, так и мальчику.

Как рассказали в пресс-службе администрации края, по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на реализацию акции предусмотрено 70 миллионов рублей. Заключен государственный контракт на 7,5 тысячи подарочных боксов.