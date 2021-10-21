В Хабаровском крае остались 279 свободных коек в ковид-госпиталях
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 328 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 172, в Солнечном районе - 35, в Комсомольском - 31, в Амурском - 24, в Ульчском - 19, в Бикинском -16, в Лазо -15.На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.
- Выздоровели 282 жителя края, 43 находятся в тяжелом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2002 койки для ковид-больных. Свободны 279.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 89 995 случаев коронавируса;
83 462 человек выздоровели;
5661 находится на лечении (1723 в стационаре, амбулаторно 3938);
Скончались 872 человека
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