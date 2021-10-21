Традиционная «Ярмарка здоровья» пройдет в Хабаровске в новом формате

«Ярмарка здоровья» состоится 22 октября на сайте здоровыйхабаровск.рф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодная «Ярмарка здоровья» впервые пройдет в Хабаровске в онлайн-формате. Она состоится 22 октября на сайте здоровыйхабаровск.рф. Изменить формат ярмарки пришлось из-за ограничительных мер, которые введены в крае в связи с распространением COVID-19.

В «Ярмарке здоровья» традиционно поучаствуют учреждения здравоохранения, кафедры медицинских учебных заведений и предприятия, которые занимаются реализацией товаров и услуг для здорового образа жизни.

Как сообщают в пресс-службе администрации края, зрителям онлайн-мероприятия продемонстрируют электронные материалы, статьи, листовки об охране здоровья, формировании ЗОЖ у населения, профилактике вредных привычек, а также о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей.

- На онлайн-платформе желающие могут посмотреть видеоролики и лекции, посвященные профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний полости рта. Также зрители смогут ознакомиться с мерами профилактики сахарного диабета, технологией оказания первой медицинской помощи, а также со способами отказа от вредных привычек, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Для тех, кто не успеет посетить ярмарку по каким-либо причинам, организаторы опубликуют записи онлайн-встречи на видеохостингах. Материалы ярмарки будут доступны для скачивания.

На сайте разместят контакты и ссылки на ресурсы участников ярмарки, где желающие смогут ознакомиться с информацией о технологиях в сфере здоровья.