Пожилую женщину задержали в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилую женщину задержали в Хабаровске. Ее подозревают в краже ювелирных изделий.

Как сообщают в отделе по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по Хабаровску, 67-летняя преступница приехала в краевую столицу из Иркутской области.

Женщина знакомилась в подъездах с детьми, представлялась соседкой и просила угостить ее стаканом воды. Пока ребенок наливал воду на кухне, она успевала найти и украсть ювелирные изделия.

Заявление в полицию о краже поступило от жителей дома по улице Мате Залки Индустриального района. Преступница познакомилась с семилетним школьником. Пока мальчик наливал воду для старушки, она вынесла из квартиры две пары золотых серег, три кольца, два браслета, цепь, кулон и малахитовую шкатулку. Ущерб лже-соседки родители мальчика оценили в 111 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла через неделю с участием семилетней девочки. Тогда женщина украла ювелирные украшения общей стоимостью 39 тысяч рублей.

Большую часть похищенного полицейские успели изъять, оставшиеся украшения старушка сдала в ломбард.

Ранее женщина уже совершала кражи в составе организованной группы. В августе этого года она вышла из колонии, где провела десять лет.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 158 УК РФ «Кража» и частью второй статьи 159 «Мошенничество» УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.