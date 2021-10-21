Михаил Дегтярев поднял проблему дефицита кадров в Хабаровском крае

На официальной встрече глава региона поднял проблему кадрового дефицита в крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло совещание под руководством губернатора края Михаила Дегтярева. На официальной встрече с предпринимателями глава региона поднял проблему кадрового дефицита в крае.

Изначально из-за пандемии в Хабаровском крае число безработных увеличилось до 28 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин поставил перед губернатором задачу вернуться к допандемийным показателям.

- Мы справились с этой задачей. Сейчас в крае чуть больше пяти тысяч безработных. Это меньше 1% от числа трудоспособного населения. Однако заявлено больше 18 тысяч вакансий, - отметил Михаил Дегтярев.

По запросам работодателей уже четыре года ведется подготовка по 22 новым специальностям. Но даже это не помогает решить кадровые проблемы малого и среднего бизнеса.

- На поиски необходимых специалистов обычно уходит от двух недель до трех месяцев. Предприниматели сталкиваются с такими проблемами как недостаток квалификации и опыта у претендентов на вакансии, - отметил Андрей Веретенников, заместитель председателя краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Также он добавил, что уровень удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов является важным показателем Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах.

На совещании обсудили единую экосистему взаимодействия бизнеса и власти, которая предусматривает оперативный обмен данными и совместное планирование действий. Бизнес-объединения края предложили внести изменения в систему компенсаций работникам, проживающим на Дальнем Востоке в неблагоприятных условиях, развивать дуальное образование и восстановить практики наставничества, а также уделять больше внимания профориентации школьников.