В Хабаровске снегоуборочную технику подготовили к зимнему сезону

Дорожные предприятия города продолжают готовиться к зимнему сезону Фото: Администрация Хабаровска

Готовность снегоуборочной техники к зиме проконтролировал вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский. Дорожные предприятия города продолжают готовиться к зимнему сезону.

Вице-мэр оценил готовность к работе машин, которые находятся на базе МУП «Южное» в Индустриальном районе.

Как сообщается в пресс-службе администрации города, сейчас вся снегоуборочная техника проходит техподготовку. Город запасается противогололедными материалами. Предприятия МУП «Южное», МУП «Восток» и МБУ «Север» выпустят на расчистку и посыпку дорог 102 машины: грейдеры, погрузчики, автосамосвалы, снегороторы, машины КДМ.

- Ежегодно мы начинаем подготавливать технику к зимнему сезону еще в июле. Закупаются расходные материалы, ремонтируются машины, - отметил начальник гаража МУП «Южное» Алексей Шапоров.

Для устранения гололедицы на склад уже заготовили больше 10 тысяч тонн песка, 850 тонн технической соли и 264 тонны реагента «Бионорд». Если этого будет недостаточно, запасы пополнят.

- Если снега выпадет очень много, то привлечем дополнительные машины. Уже договорились с проверенными компаниями, - отметил Игорь Михайловский, вице-мэр Хабаровска.

Первоначально будет проводиться уборка основных магистралей города. Если из-за припаркованных автомобилей возникнут сложности с очисткой трасс, будут привлечены эвакуаторы. Вывозить снежные массы будут на полигоны в районе улиц Прогрессивной и Совхозной.

- Снег будут убирать круглосуточно. Чтобы было проще очищать улицы, призываем автолюбителей не оставлять машины на обочинах, - добавил Игорь Михайловский.