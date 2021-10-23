Мужчина на зеленой лодке без вести пропал в Хабаровском крае

Григорий Романов пропал 17 октября в селе Нижняя Гавань. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В Ульчском районе продолжаются поиски 63-летнего мужчины. Григорий Игнатьевич Романов исчез при невыясненных обстоятельствах. Мужчину разыскивают родственники и волонтеры.

Григорий Романов пропал 17 октября в селе Нижняя Гавань. Мужчина перестал выходить на связь с близкими. О его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Об этом рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост Григория Романова примерно 160 сантиметров, у него короткие волосы. Волонтеры добавили, что последний раз мужчину видели в камуфляжной куртке и зеленых болотных сапогах.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Григория, позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.