Почти 129 тонн продукции на 17,2 миллиона рублей купили хабаровчане на ярмарке выходного дня

Товары представляли фермера, которые получили и освоили гранты на развитие своих хозяйств Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске завершает работу ярмарка выходного дня. С мая по октябрь, по предварительным подсчетам, жители и гости города купили 128,8 тонны продукции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Товары представляли фермера, которые получили и освоили гранты на развитие своих хозяйств. На ярмарке можно было купить овощи, местные сорта яблок, груш, абрикосов и слив. Гостям ярмарки предлагались молочная, рыбная и мясная продукция. Проводились и тематические дни, например, «Медовый спас», в который можно было купить разные сорта меда. А каждую неделю проводился розыгрыш фермерского ящика.

– Специализированная ярмарка – один из инструментов поддержки наших сельхозтоваропроизводителей. К участию допускаются только местные фермеры. В 2021 году за 46 ярмарочных дней реализовано на 16,8 тонны продукции и 3,9 млн рублей больше, чем в прошлом году. Возросло количество участников и посетителей. В среднем, на ярмарку приходили до 1500 человек в день, – рассказали в минсельхозе региона.

В Хабаровске 23 и 24 октября - финальные ярмарочные дни. Фермерскую продукцию можно купить на площадке арены «Ерофей». Всего в крае действует 86 ярмарок на 1875 торговых мест, из которых 1374 отведены для сельхозтоваропроизводителей.