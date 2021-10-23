Водолазы обследовали 7000 квадратных метров дна в поисках без вести пропавшего рыбака в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершена одна из двух спасательных операций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае завершена одна из двух спасательных операций. Сотрудники МЧС разыскивали рыбака, который без вести пропал в районе устья реки Гайтер. Найти мужчину не удалось даже после водолазных спусков.

Рыбак исчез 15 октября, родные и близкие тут же забили тревогу и обратились в полицию. Развернулись поиски мужчины. За все время водолазы совершили 13 спусков, обследовали около 7000 квадратных метров дна, все безуспешно. Результатов не принес и поиск на суше - спасатели осмотрели порядка 10 километров прибрежной зоны.

- По решению сотрудников районного отдела МВД России поиски прекращены. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Всего к операции привлекалось 6 спасателей, сотрудник полиции и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Вторая поисковая операция развернулась в Корфовском. Здесь спасатели разыскивают 81-летнего мужчину, который, по предварительным данным, 20 октября ушел на на прогулку в лес и не вернулся. За время операции осмотрено около 26 квадратных километров леса. В поисках задействованы 5 единиц техники и 28 человек, среди которых кинологи, полицейские и волонтеры. Пока никаких следов пропавшего человека не обнаружено