Будущий цементный завод войдет в строительный кластер Хабаровского края

В регионе работает 221 компания по производству строительных материалов Фото: Правительство Хабаровского края

Ряд заводов войдет в строительный кластер Хабаровского края, несколько из них будут построены с ноля. Напомним, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Строительный кластер - это ключевая тема для экономики региона. Мы планируем работать с нашими крупными строительными и инфраструктурными компаниями, которые обеспечат спрос. Подключим застройщиков, которые присутствуют на рынке жилищного строительства. Во взаимодействии с институтом «Востокгосплан» сформируем прогнозируемый спрос по каждому виду строительных материалов, – сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В строительный кластер будут включены инвесторы, месторождения и перспективные площадки для новых предприятий. Среди них - цементный завод, который планируют построить в Комсомольске. Одним из системообразующих предприятий кластера станет сталеплавильный завод «Амурсталь».

В регионе работает 221 компания по производству строительных материалов. Некоторые предприятия модернизируют оборудование. В планах к 2025 году выпускать 68 тысяч кубометров железобетонных изделий, что обеспечит строительство 128 тысяч «квадратов» жилья.