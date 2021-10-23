Две долгожданные школы сдадут в 2023 году в Хабаровском крае

Еще две школы на 2200 мест планируется начать строить в 2022 году Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске продолжается строительство школ. Вскоре долгожданные учреждения появятся в микрорайонах «Строитель» и «Демьяна Бедного – Свердлова». Каждая - на 1100 мест. Об том рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Школа в микрорайоне «Строитель» обойдется в 1,7 миллиарда рублей. Из них большую часть - 1,08 миллиарда рублей - выделит федеральная казна. 33 миллиона будут взяты из бюджета края, еще 674,2 миллиона рублей - деньги концессионера.

На школу в микрорайоне «Демьяна Бедного – Свердлова» средства также выделит Кремль по линии Министерства просвещения РФ. Ведомство намерено направить капитальный грант в размере 824 миллиона рублей. Также ведутся переговоры по привлечению к возведению школы внебюджетных источников.

– Мы рассчитываем в ноябре заключить все необходимые соглашения, получить средства, начать строительство с приходом тепла и завершить работы в 2023 году. Концессионная схема в этой сфере для нас является новой, но вполне выгодной, – сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Еще две школы на 2200 мест планируется начать строить в 2022 году в микрорайоне «Ореховая сопка».