Собака едва не сгорела вместе с домом в Магадане

Пожар случился на Западной улице, дым был виден издалека Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане 22 октября загорелся частный дом. Пламя разбушевалось настолько сильно, что на место ЧП прибыли пожарные из разных частей. Внутри охваченного огнем дома находилась собака.

Пожар случился на Западной улице, дым был виден издалека. В горящем доме жалобно скулила собака, которой огонь отрезал путь к спасению. Еще немного и пес бы погиб. На помощь животному пришли спасатели, которые вытащили его из огня.

Локализовать возгорание удалось через семь минут, вскоре огонь был потушен. Пламя повредило кровлю пристройку к дому, стены строения закопчены. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

- Всего для ликвидации пожара привлекалось 29 человек и 6 единицы техники. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Магаданской области.

Кроме собаки никто не пострадал.