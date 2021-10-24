Погода в Хабаровске 24 октября 2021: без осадков Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Выходные продолжают радовать хабаровчан теплой погодой. Днем температура воздуха поднимется до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют осадков. В светлое время суток ожидается от +10 до +15 градусов. Ночью - от -5 до +5. Скорость южного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах осадков не ожидается. В течение дня столбики термометров покажут от +5 до +13 градусов. Ночью заметно похолодает: от 0 до -5 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от -2 до +10 градусов. Ночью - от 0 до -10. Ветер южный будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.

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