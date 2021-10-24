В Хабаровском крае стремительно растет число зараженных ковидом
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 341 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 108. Также десятки заболевших отмечены в Вяземском, Николаевском, Совгаванском, Солнечном и Бикинском районах. На остальной территории зафиксированы единичные эпизоды инфицирования.
- Выздоровели 278 жителя края, 52 находятся в тяжелом состоянии, 31 подключен к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2127 коек для ковид-больных. Свободна 341.
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