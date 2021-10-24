Две новых аллеи открыли в поселке Новый Ургал в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Две новых аллеи появились в поселке Новый Ургал. Их открытие было приурочено к 83-й годовщине образования Хабаровского края и дню рождения поселка. Проект носит в себе символический смысл связи поколений: «Аллею юности» и «Аллею ветеранов» расположили параллельно друг другу, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Новый сквер оборудовали пешеходными зонами, лавочками, фонарями и вазонами. На благоустройство аллей потрачено более 3,8 миллиона рублей.

– Проекты, которые вы реализуете не первый год, жизненно необходимы небольшим поселениям со скромным бюджетом и огромным желанием изменить условия проживания для своих земляков. Такие маленькие приятности и делают нашу жизнь светлее, интереснее, лучше, – сказала управляющая делами администрации района Ирина Феофанова.

В следующем году в поселке появятся игровые комплексы и хоккейная площадка.

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