Две новых аллеи открыли в поселке Новый Ургал в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Две новых аллеи появились в поселке Новый Ургал. Их открытие было приурочено к 83-й годовщине образования Хабаровского края и дню рождения поселка. Проект носит в себе символический смысл связи поколений: «Аллею юности» и «Аллею ветеранов» расположили параллельно друг другу, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Новый сквер оборудовали пешеходными зонами, лавочками, фонарями и вазонами. На благоустройство аллей потрачено более 3,8 миллиона рублей.
– Проекты, которые вы реализуете не первый год, жизненно необходимы небольшим поселениям со скромным бюджетом и огромным желанием изменить условия проживания для своих земляков. Такие маленькие приятности и делают нашу жизнь светлее, интереснее, лучше, – сказала управляющая делами администрации района Ирина Феофанова.
В следующем году в поселке появятся игровые комплексы и хоккейная площадка.
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