Тело младенца найдено в Еврейской автономной области Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Тело новорожденного ребенка найдено неподалеку от села Валдгейм. Беспомощный кроха больше суток пролежал на холоде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Предстоит выяснить, кем является мать малыша и что именно послужило причиной его смерти.

Подробностей расследования в Следственном комитете не раскрывают.

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