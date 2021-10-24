Тело младенца найдено в Еврейской автономной области
Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю
Тело новорожденного ребенка найдено неподалеку от села Валдгейм. Беспомощный кроха больше суток пролежал на холоде.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Предстоит выяснить, кем является мать малыша и что именно послужило причиной его смерти.
Подробностей расследования в Следственном комитете не раскрывают.
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