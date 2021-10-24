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Происшествия24 октября 2021 5:11

Тело младенца найдено в Еврейской автономной области

Возбуждено уголовное дело
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Тело младенца найдено в Еврейской автономной области

Тело младенца найдено в Еврейской автономной области

Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Тело новорожденного ребенка найдено неподалеку от села Валдгейм. Беспомощный кроха больше суток пролежал на холоде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Предстоит выяснить, кем является мать малыша и что именно послужило причиной его смерти.

Подробностей расследования в Следственном комитете не раскрывают.

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